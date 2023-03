Eros Ramazzotti – viimase 30 aasta edukaim Itaalia popartist, kel on Eestiga oma suhe

Kellele on ikka armas Claudio Monteverdi, kes eelistab Antonio Vivaldit, kes läheb kuulama-vaatama esimeses järjekorras Giuseppe Verdit. Ka Eestis leidub neid, kelle suveõhtu muudab eriti kauniks üle maailma rahvalikuks lauluks saanud O sole mio. Marino Marinit mängiti Eesti Raadios juba siis, kui vaenuliku Lääne artiste võis mängida loetud minutid päevast. Samas on Eestis leidnud vaimustatud vastuvõttu leidnud ka näiteks Toto Cutugno. Kuid viimase kolmekümne aasta edukaim Itaalia popartist on üks mees, kellel ka Eestimaaga omad kontsertsuhted.