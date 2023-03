Sandra Vabarna on murtud südant parandanud alkoholi ja uute meestega

Minu jaoks on kahte sorti armastust: enesearmastus ja armastus teiste vastu. Kuidas neid hoida? Võta aega! Võta aega, et iseendaga olla, enda eest hoolitseda, mõtteid korrastada, ennast armastama õppida. Et ennast arendada, aru saada, kuidas ja millist elu sa tahad elada või mis teeb sind õnnelikuks. Võib-olla kulunud mõte, aga tõesti, ainult siis, kui me armastame iseennast ja oleme rahul sellega, kes me oleme, suudame armastada ka teisi ohverduste ja enesehävituseta. Seega hoia armastust iseendaga, siis saad seda hoida ka teistega.