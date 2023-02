KUULA | Romantika ABC. Suhtejutud: instagramis roosidega poseerimine on küll tore, aga kas lillede kinkimine pole mitte kergeim valik?

Alustuseks rääkis Heidit loo ühest enda tuttavast paarist. Nimelt mõtles naisterahvas, et üllatab oma meest ja kutsub ta mere äärde päikeseloojangut vaatama. Kui turteltuvid olid aga kohale jõudnud, vaatas mees nõutult ringi ja küsis: „Aga kuhu me siis läheme?“.

Risto haaras teemast kohe kinni ja arutles, et tema arvates näitab see juhtum ehedalt fakti, et romantika tähendab paljude jaoks erinevaid asju. Mõne jaoks võib-olla romantiline saada sületäis lilli, aga teine eelistab näiteks üldse metsas või rabas mütata.