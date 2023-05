„Mu keha on ausalt välja teeninud ainult hea suhtumise. Võin olla uhke nii keha kui ka vaimu vastupidamise eest“

Olen oma kehaga üsna rahul. Muidugi võiks puusamõõt väiksem olla, enamik teksasid ei passi ja tihti pean ostma suurema numbri, et tagumik sisse mahuks. Kuid samas on see olnud üks osa minust juba ammusest ajast. Suuremat rinda soovin siis, kui on näha, et mõni kleit istuks rinnakale paremini. Teisalt tuleb näha positiivset külge – ma ei pea trennis kandma spetsiaalset, toetavat rinnahoidjat.