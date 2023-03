Anu Lensment sai tänavu riikliku teenetemärgi kui moekunstnik ja Ukraina vabatahtlik abistaja. „Ka mina elasin läbi perioodi, kui sõin hommikul putru ja tundsin seletamatut süüd, et samal ajal istuvad Ukrainas inimesed rõsketes keldrites,“ lausub ta. „Aga lõpetasin selle ära. See ei aita neid, kellel on raske.“