Unistus olematust särgist

Vägev keiser läks targa mehe juurde, kes ütles talle: „Sul on vaja õnneliku mehe särki. Kui sa sellise saad, muutud ka ise õnnelikuks.“ Mõeldud-tehtud. Keiser kogus saatkonna kokku, käis maad ja mered läbi, otsides õnnelikku meest. Pärast pikki ja vaevalisi retki, kaunitaride võrgutamist ja koletiste seljatamist, keiser sellise mehe leidiski. Aga oh häda: õnnelik mees oli pelgalt pükste väel. Ta oli nii vaene, et särki polnudki.