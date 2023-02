Pariisitari stiilis Inès de La Fressange: vahva on areneda, sest muidu võib muutuda pateetiliseks vanadaamiks

Inès de La Fressange on üks Prantsusmaa kuulsamatest naistest ning pariisitari stiili kehastaja. Ta annab kõhklematult hinnangu nii palju kõneainet tekitanud teemast rääkides, ja see võib tunduda üllatavalt lihtne: „Pariisitari stiil on pigem hoiak ja vaimulaad, mis ei ole tingimata Pariisi või Prantsusmaaga seotud. See on naine, kes hoolitseb oma välimuse eest, oskab kokku sobitada uut ja vana, luksuslikku ja sportlikku ning eelistab olla pigem stiilne kui moodne.“