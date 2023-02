RETSEPT | Vanaema moosi-purukook

Minu lapsepõlves küpsetas ema seda kooki tihti. Palju keedeti sel ajal ka moosi, kelder oli seda väärt kraami täis ja talvel oli lihtne maitsvate moosidega purukooki teha. Ei saa salata, et ka praegu maitseb purukook me peres kõigile, nii ahjusoojalt samal päeval kui ka jahtunult järgmisel. Kiirpärmitainas kerkima ei pea, nostalgiakooki valmistada on lihtne ning moosi peaks olema ikka parasjagu nii palju, et kook tuleks mahlane ja hea.