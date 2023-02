KUULA | Kuidas digilahendused aitavad kaasa vaimse tervise probleemide lahendamisele

TheraSync on arendamas spetsiaalset digiplatvormi ning saates räägitakse üksipulgi lahti, kuidas platvorm saab aidata abivajajat ja abistajat. Kuidas see lahendus hoiab ja koordineerib ravimeeskonna aega?

Saate külalisteks on Piret Hirv , Tehnopolis tervise tehnoloogia valdkonna juht, kes aitab oma meeskonnaga innovaatislisi lahendusi turule tuua, ja Ann Leen Mahhov , üldarst, e-tervise magister TallTechis ning TheraSync tegevjuht.

Saates saame kinnitust, et tehnoloogia võimaldaks meil parandada teenuste kvaliteeti ja nende kättesaadavust ning see on eriti oluline vaimse tervise osas.