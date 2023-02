Pikutan diivanil, on laupäev, päike paistab aknast sisse. Olen üksi ja raadio vaikselt mängib. Loen, kuidas Andrus Kivirähk eelistab rutiini. Milline meeldiv tunne, ma lausa kümblen mõnusas meeleolus ja turvatundes, mille see artikkel minus tekitab. Keeran lehte, Lembit Ulfsak. Tahaksin lisada rea emotikone südametega. Keeran lehte, Ülle Madise! Taban ennast mõttelt, et ta on minu lemmikpersoon. Loen tema lapsepõlvemõtteid ning meenutan enda omi. Esimene on maavanaema lauda lõhn. Hetkeks ehmun, et kuidas siis nii, kuid see kätkeb kogu seda lapsepõlve päris maaelu, mida seal kogesin. Loomulikult on lõhnasid teisigi: hapukapsasupp, kaneelikuklid, kuivkäimla, saunaviht jne. Keeran lehte – „Lõpu tähtsusest“!? Aitäh, Katrin Saali Saul! Minu lahutusest on kümme aastat möödas, kuid alles nüüd lugesin artiklit, mis kõik need tunded ja käitumised nii hästi põhjendab ja konkreetset nõu annab! Meil jäi samuti kõik selgitamata, lõpetamata, kuid olen aja jooksul enda jaoks vastused välja mõelnud ja eluga edasi läinud. Liivi

Mehe ja naise sõprus?

Lugedes ajakirja, jäi paeluma teema, kas mehe ja naise vaheline sõprus on võimalik. Usun, et see oleneb mõningatest faktoritest. Esiteks on oluline, kas omavahelised piirid on paika pandud. Kindlasti määrab rolli ka see, kui pikaajaline ja tugev on sõprus ning kas inimestel on hea side. Mehe ja naise vahel võib olla ainult sõprus, kuid see ei välista, et sellest piirist võidakse üle astuda.

Paelus ka suhete lõpetamise teema, kus arutleti selle üle, et on oluline suhet lõpetada nii, et sa austad ja oled hooliv oma partneri või sõbra suhtes. Minu jaoks on äärmiselt tähtis, et keegi, kellega olen koos olnud, saaks lugupidava kohtlemise osaliseks. Isegi siis, kui meie teed peaks kunagi minema eraldi, tuleb seda teha väärikalt ning inimlikult. Merilin K.

**

Tore, et Eesti Naises on rohkem mehi persoonilugude tegelastena ja lugude autoritena, nii saamegi teada rohkem erinevaid arvamusi ja mõistame üksteist paremini.