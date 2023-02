KUULA | „Mehed mõtlevad tihti, et ma olen lihtsalt üks ilus bimbo!“ Suhtejutud: kas mehed armuvad vaid silmadega?

Saatejuhid said kirja: „Miks mehed ei taha tunnistada, et armuvad silmadega? Sealhulgas välimusse. Miks alles teisel ringil saadakse aru, et tegelikult on tore, kui naine on tark, nii tööalaselt kui ka materiaalselt midagi saavutanud? Pean silmas, et nimetatud naine ei näe lihtsalt välja nagu Miss Estonia, aga pole ka kaugel sellest. Sorry, kui küsimus provokatiivselt kõlas, ootan väite ümberlükkamist.“