KUULA | Rita Ray: laval elab end välja Rita Ray, aga muidu olen tagasihoidlik Kristi

Kristi Raias on uhke oma juurte üle. Kristi ei pea end erilisemaks ega andekamaks kui teised Põlvamaa naised. Ta ütleb, et ei kujutaks ette, et lapsepõlv võiks mööduda kuidagi teisiti, kui mängides hommikust õhtuni küla teiste lastega trifaad ja veeta suurem osa ajast õues. Niisama mänguliselt jõudis ta noorena ka laulukoori, ansamblitundi ja puhkpilliorkestri proovi.