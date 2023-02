Hotellihaldja hea elu retsept

Old Hapsal Hotelli perenaine Daire Kaup

Kõik sai alguse sellest, et ühed tulevased lapsevanemad lubasid endale 70ndatel luksust reisida laeval Laine Tallinnast Leningradi. Nii nad tuttavaks saidki. Varsti sündisid perre tütar Daire ja poeg Taimar. Lapsepõlvekodust said nad kaasa kaks olulist teadmist: söögilaud peab olema alati ilusti kaetud ja koos perega söömine on maailma kõige tähtsam asi.