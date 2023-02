RETSEPT | Kräsupea

Kräsupea (kümnele)

Lõika jahtunud pruun tordipõhi pooleks. Tõsta alumine pool tagasi küpsetuspaberiga vooderdatud vormi põhja. Määri peale moos, kata teise tumeda põhjapoolega. Kinnita vormi ääred põhja külge. Lõika hele põhi kuubikuteks ja sega kausis hapukoorekreemiga. Lase seista umbes 20 minutit, et hapukoor imbuks kuubikutesse. Kummuta mass pruunile põhjale nii, et tort jääks pealt kumer. Vedelamat kooresegu laota pruunile põhjale, et see imbuks mahlaseks, ja peale pane tahkemaid kooreseid kuubikuid. Tõsta vähemalt 4 tunniks kuni järgmise päevani külma.