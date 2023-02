Ära anna alla! Treener annab nõu, kuidas hoida treeningmotivatsiooni

Janika rõhutab, et esimeste tulemuste ilmnemine (näiteks kaalulangus) võtab aega. „Kui keegi leiutaks treeningu või mõne imenipi, kuidas peale tunnist treeningut tulemused juba näha on, oleks see inimene miljonär,“ naerab treener. Ta lisab, et teiseks allaandmise põhjuseks võib olla asjaolu, et treeningutega alustamine võib olla üsna ebamugav. „Lihasvalu talumine ei ole meeldiv ja võib võtta ära tahtmise järgmisesse trenni minna. Liiga hoogsalt alustamine ja iga päev treenimine võib viia ka väsimuseni või halvemal juhul mõne vigastuseni.“

Anna endale aega

Et mitte alla anda, tuleks seada realistlikud eesmärgid. Janika sõnul on pool kilo kaalukaotust nädalas realistlik ja ka väga mõistlik ning jätkusuutlik. „Pane enda jaoks paika mõistlik trennirutiin ja pea sellest kinni. Alusta esialgu näiteks kahest korrast nädalas, hiljem võiks lisada ka kolmanda treeningu.“

Personaaltreener viitab, et kõige raskem ongi esimene trenn, teine ja kolmas on juba oluliselt lihtsamad. „Lihasvalu väheneb pärast iga treeningut. Regulaarselt treeningut tehes märkab inimene lihastoonust kätes ja jalgades juba kuu möödudes,“ selgitab Janika.

„Kuna näeme ennast iga päev, siis me ei pruugi märgata väikeseid muutusi. Selleks, et neid tähele panna, tasub end näiteks korra nädalas samal ajal ja samades riietes pildistada. Kaalunumber ei pruugi olla just kõige parem number, mida jälgida, kuid visuaalne pilt, ümbermõõt ja lemmikriiete istuvus seljas – need ei valeta,“ kinnitab ta.

Järjepidevus on edu võti

Trennirutiini hoidmine ei pruugi alati õnnestuda, sest ikka võib ette tulla mõni üritus. Janika jagab nippi: kui tead juba ette, et trennipäeva õhtul on mõni ettevõtmine, siis leia võimalus teha treening ära hommikul või lõunaajal. „Kogu meie päev koosneb valikutest ja valikuid teed sina ise – võta vastutus oma tervise eest,“ paneb ta südamele ja lisab: „Säti regulaarne treening oma prioriteediks!“