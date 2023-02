LÕHN | Parfüümid, mis kätkevad armastust. Parimad roosiparfüümid armastuse kuul

Pärsia vanasõna ütleb: „Maailm on nagu roos. Nuusuta seda ja anna oma sõpradele edasi.“ Roos on olnud aegade algusest saati lõhnaloojate muusa ja tähtsaim taim, kuid roosiparfüümi valik võib olla ootamatult keeruline. Täiusliku roosilõhna loomist on eksperdid võrrelnud koguni Himaalaja kõrgustesse ronimisega. Milles seisneb roosiparfüümides peituv väljakutse?