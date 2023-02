Ilus külmast hoolimata. Ilutoimetaja annab nõu, kuidas talvel hooldada nahka ja juukseid

Et oma nahka ja juukseid talvekuudel võimalikult hästi kaitsta, tasub meeles hoida, et iluhooldus ei käi mitte üksnes väljast sissepoole, vaid ka seestpoolt väljapoole.

Et oma nahka ja juukseid talvekuudel võimalikult hästi kaitsta, tasub meeles hoida, et iluhooldus ei käi mitte üksnes väljast sissepoole, vaid ka seestpoolt väljapoole. Seega jälgi, et hoolimata talveajast oleks su toidulaud võimalikult värvikirev. Sileda, jumeka ja justkui seestpoolt kumava naha nimel joo piisavalt vett (millesse oled pigistanud sidrunit), maiusta külmutatud astelpajumarjade ja mustade sõstardega, lisa igasse päeva pre- ja probiootikume, hoia kvaliteetne kalaõli au sees, pruugi ehedalt keedetud kondipuljongit ning premeeri end aeg-ajalt austritega, mis löövad korra majja sisemises mineraalainete varamus. Välises iluhoolduses aitavad sind aga järgmised tooted.