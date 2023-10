Kas silmad on sageda ekraani vaatamise tõttu väsinud ja kuivad? Söö oma silmad särama!

Mida siis ette võtta? Lisaks regulaarsele silmadele puhkuse andmisele on kõige lihtsam osta ja silma tilgutada niisutavaid kunstpisaraid. Ent oluline on ka üldtervis korras hoida: kui veresuhkur, kolesterool ja vererõhk on kontrolli all, on ka silmad korras. Tegelikult saab ka mitmekesiselt toitudes väga lihtsasti oma silmade tervist parandada, sest paljudes igapäevastes toitudes on selleks kasulikke aineid kuhjaga sees.