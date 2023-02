Kas sageda ekraani vaatamise tõttu on silmad väsinud ja kuivad? Söö oma silmad särama

Mida siis ette võtta? Lisaks regulaarsele silmadele puhkuse andmisele on kõige lihtsam osta ja silma tilgutada niisutavaid kunstpisaraid. Ent oluline on ka üldtervis korras hoida: kui veresuhkur, kolesterool ja vererõhk on kontrolli all, on ka silmad korras. Tegelikult saab ka mitmekesiselt toitudes väga lihtsasti oma silmade tervist parandada, sest paljudes igapäevastes toitudes on selleks kasulikke aineid kuhjaga sees.

Silmade ühed suurimad sõbrad on oomega-3-rasvhappeid sisaldavad toiduained, näiteks punane kala ning rohelised lehed ja viljad – spargelkapsas, spinat, avokaado. Spinatis on küllaga luteiini ja A-vitamiini, mis mõlemad on vajalikud silmade terviseks. Avokaadogi sisaldab samu aineid, kuid lisaks on selles veel häid rasvu, mis aitavad kehal luteiini ja A-vitamiini paremini omastada.

Rohelistes viljades sisalduvat luteiini peetakse oluliseks silmade tervise säilitamisel, see kaitseb silma näiteks kahjuliku UV-kiirguse eest ja aitab säilitada head nägemist, eriti hämarates tingimustes.

A-vitamiini peamised funktsioonid organismis on seotud nägemisega: valguse vastuvõtmisega silmas, silma limaskesta arenguga ja immuunsüsteemi tööga. Seda leidub paljudes köögiviljades, näiteks porgandites on karoteenide ehk A-vitamiinide eelühendite suur sisaldus – vaid 100 g toorest porgandist piisab, et tagada päevane A-vitamiini vajadus. Ka tšillipipar on väga hea A-vitamiini allikas, mis hoiab silmi, parandab nägemist ja ennetab põletikke. Oliivides on lisaks A-vitamiinile suur rasvhapete sisaldus. Hurmaagi sisaldab suures koguses A-vitamiini. Lisaks nägemisele on A-vitamiin oluline ka südame, neerude ja kopsude tervisele.

Mustikas, nägemise mari