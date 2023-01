Ilunormide diktatuur. Birk Rohelend: kuhu pean mahutama oma rinnad-tagumiku-vöökoha?

Sest asi pole üldse ainult riietuses, kuigi ka see on meie igapäevane diktatuur. Nahkpüksid (palavad ja ebamugavad), ülikõrged kontsakingad (risk: selgroo lühenemine), nabapluusid (kõht sisse terveks õhtuks!) ja alt laienevad retuusid (mida teha oma reitega?) – kui mood nii ütleb, siis me lihtsalt peame neid kandma. Kui hooaja värv on roheline, siis millist värvi kleidi sina peole selga paned?