EN 2023 TOP | „Isiklik elu võib olla, aga Jumala kummardamiseks tuleb aeg leida.“ 30 aastat kannatusi ja painavaid reegleid Jehoova tunnistajana

Esimesed kümme aastat möödusid Marje elus tavapäraselt. Siis sattusid naise vanemate tutvusringkonda Jehoova tunnistajad , kes on osava lobitöö poolest tuntud. Ei läinud kaua, kui ka tema ema ja isa võtsid uue maailmapildi omaks. Esialgu ei osanud Marje suuri muutusi märgata, sest lapsena tundusid vanemate otsused normaalsusena. Kuid õige pea lõpetati peres sünnipäevade pidamine.

„Suhtlemine inimestega, kes kogudusse ei kuulunud, muutus ebasoosituks. Konkreetset keeldu ei olnud, aga pidevalt tehti selgeks, et see on taunitud. Asi polnudki nii väga kirjutatud reeglites, vaid süütundes, mida tekitati. Jumal ju näeb kõike ja teab, kas pead „soovitustest“ kinni või mitte.“ Näiteks klassiõdede küllakutsumine oli Marje jaoks välistatud...