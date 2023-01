Hannes Kaljujärv esimesest kohtumisest Tiina Mälbergiga: meil klappis kohe omavahel!

„Enda ümber leiad ikka inimesed, kes on sinuga sarnased – need, kes ei ole, kaovad ajapikku ära,“ nendivad näitlejad Tiina Mälberg ja Hannes Kaljujärv , kes on head sõbrad olnud juba aastakümneid.

Mis vahe on kolleegil, tuttaval ja sõbral? „Sõber on see, kelle köögis ma olen istunud,“ sõnastab Tiina. „Köök on isiklik ruum – igaüht ju ei kutsu enda juurde teed jooma!“ Mõtteid sõprusest mõlgutas Tiina iseäranis, kui tegi Rakvere koduteatris proove lavastusega „Di ja Viv ja Rose“ (2022). See tragikomöödia vaatleb kolme naise sõprust ning mehed lavale ei jõuagi. Nemad on vaid tekstis: armukeste, isade, abikaasade, ka laste osas. Ent Tiina enese elus on meessoost sõpradel läbiv ja kandev roll.