„Üks paanikahoog järgnes teisele. Võtsin haiguslehe, et ta kõrval olla.“ Kuidas võib mehe eesnäärmevähk mõjutada paarisuhet

Maarja (nimi muudetud, kuid toimetusele teada) on 40aastane. Heleda peaga, sale ja kena. Elab väikelinnas. Ta on abielus olnud 20 aastat ja see abielu on olnud päris õnnelik. Ta on kahe lapse ema, vanem on praeguseks napilt täisealine ja noorem teismeline.