„Peaasi, et sa õnnelik oled!“, 2017

Toonases kaaneloos muigas Maria, et ema helistab talle vahel seitse korda päevas. Kui praegu Viirelt küsin, millal nad tütrega viimati helistasid, hüüatab Viire, et milline kokkusattumus, just nüüdsama: „Pikemate arutelude ja kõnede lõpus jõuame ikka selleni, kui kallid me teineteisele oleme.“

See kaas, sametrohelises pluusis Viire ja ema turvav Maria, torkab teiste kõrval silma – harilikult on Eesti Naise kaanel üksainus nägu. „Kuna tegemist on emadepäevanumbriga, siis oli toona traditsiooniks, et maikuus on kaanepersoonideks ema ja tütar,“ selgitab Helina, tollane Eesti Naise tegevtoimetaja. „Andeka poja, räppar reketi emal on ka andekas ja vaimukas tütar Maria, kes tüdrukuna koos emaga teatrilavalgi olnud. Minu rõõmuks olid Viire ja Maria intervjuuga nõus ning kohtusime Viire kodus. Mäletan, et laual oli vaasitäis kollaseid nartsisse, mis mõjus nii värskelt ja päikeseliselt.