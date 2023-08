KUULA | Kuidas avaldub ATH täiskasvanutel ja mille poolest see erineb laste omast? Kogemusnõustaja Kristi Värik annab nõu, kuidas ATH-ga toime tulla

Varasemalt arvati, et ATH on ainult lastel ning sellest kasvatakse välja. Viimaste aastate uuringute tulemused on aga näidanud, et kolmandik lastest kasvab ATHst tõepoolest välja, ülejäänutel püsivad häire sümptomid ka täiskasvanueas. See on erisus, millega tuleb õppida elama!

Täiskasvanu ATH ilminguid varjutavad tihti mitmed kaasnevad psüühikahäired, mistõttu on ATH diagnoosimine raskendatud. Paljudel juhtudel jääb see õigel ajal ka diagnoosimata.

Kuidas ja milles täiskasvanutel ATH avaldub? Kas ATH on haigus või eripära? Mis on tunnuste kombinatsioonid, mida tuleks märgata? Millised on ATH positiivsed küljed?

Lisaks räägib Kristi millal ja kuidas ilmnesid temal ATH sümptomid ning kuidas ta jõudis diagnoosini. Praegu on Kristi Väriku nõustamisvaldkondadeks depressioon, ärevus ja ATH. Need on teemad, millega ta on isiklikult kokku puutunud. Ta selgitab, kuidas tema oma eluga toime tuleb ja kuidas ta tundis end lapsena. Kuidas tulla toime sellega, kui su peas räägib kogu aeg 25 Kristit?

Kristi annab saates soovitusi, mida teha ATH kahtluse korral ja kuhu abi saamiseks tuleks pöörduda. Kuidas ravi võimaldab elus paremini toime tulla?

Head kuulamist!

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Mis on ATH? Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on neuroloogiline häire, mida sageli nimetatakse ka hüperaktiivsuseks (ingl attention deficit hyperactivity disorder). Sellele on iseloomulik tähelepanuvõime puudulikkus, püsimatus ja impulsiivsus. Soovitame lugeda! Tervis Pluss: Kas mul võib olla ATH? Siin on psühholoogi koostatud küsimustik aktiivsus- ja tähelepanuhäire tuvastamiseks