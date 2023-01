KUULA | Kuidas avaldub ATH täiskasvanutel ja mille poolest see erineb laste ATHst?

Varasemalt arvati, et aktiivsus- ja tähelepanuhäire ehk ATH on ainult lastel ning sellest kasvatakse välja. Viimaste aastate uuringute tulemused on aga näidanud, et kolmandik lastest kasvab ATHst tõepoolest välja, ülejäänutel püsivad häire sümptomid ka täiskasvanueas. See on erisus, millega tuleb õppida elama!