Taevalik vabadus

Kujuta korraks ette, et Viru raba vaatetorn on 120 meetri kõrgune, nähtamatu ja täpselt selles punktis, kus sina seda tahad. Või laienda mõttelendu kogu planeedile. Niisugused mõtted ja tunded tekkisid kümme aastat tagasi, kui esimese drooni hankisin. Rohkem naljaviluks, huvi pärast. Sellest ajast peale olen tegutsenud väsimatult selles rütmis, vabas kolmemõõtmelises ruumis, mida saan suhteliselt piiranguteta kasutada. Lendav kaamera ei tähenda ilmtingimata kõrgele minemist, vaid liikumist kohta, kuhu muudmoodi ei saakski, näiteks paar meetrit merelainetest kõrgemale.





Olen pildistanud tegelikult märksa kauem, varem „maakaameraga“. Istunud rabades, metsades, mererandades sadu tunde. Teen seda nüüd ka, aga kaamera on kusagil... eemal. Lisandunud on linnaruum. Kui mul tekib soov tegeleda loominguga, aga samal ajal kuulata Rita Rayd ja kuuma teed juua, siis istungi ise soojas autos ning mu lendav sõber võtab külmetamise enda peale. Kohati on see ka mõistlik, eriti linnas, sest siis ei tule uudishimulikud inimesed uudistama, mis paratamatult segab. Ka ekraani on hästi näha, samuti ei külmu näpud ära.