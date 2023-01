Kohus kuulutab välja Beatrice’i eraisiku pankroti. Süüdi on koroona ja elektri kõrge hind

Homme kuulutab kohus välja eraisiku pankroti, millele ilmselt järgneb ka firma pankrot. „Väikeettevõtjate puhul see tavapäraselt nii käib ja ega siin uudist ses mõttes pole, et viimaste aastate kriis on Tallinna vanalinna tühjaks teinud. Mis vääriks tähelepanu, on ehk see, et tegemist on avaliku elu tegelasega,“ kommenteerib maksukonsultant ja õigusteadlane Lasse Lehis.