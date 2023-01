Ilutoimetaja selgitab: kas sinu kreemid ja seerumid sisaldavad piisavalt aineid, mis päriselt naha seisukorda paremaks teevad?

Alustame sellest, mida sõna „aktiivaine“ nahahoolduses üldse tähendab. See on aine, mida on teaduslikult uuritud ja mille puhul on leitud, et see mõjutab või muudab naha seisukorda, näiteks aidates lahendada akneprobleemi, siluda ebatasasusi, helestada pigmendilaike, vähendada kortsukesi, leevendada kuivust ja nii edasi. Igal aktiivainel on kindel eesmärk ning seetõttu võib neid tihti leida ühest tootest ka mitu – ikka selleks, et toime oleks võimalikult mitmekülgne.