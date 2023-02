Kuidas taluda ülitundlikkust?

Ülitundlikkus olevat kaasasündinud ning esinevat 15–20% inimestest. Mulle tundub, et meie seas on palju rohkem ülitundlikke ning see võib avalduda ka elu jooksul. Pühendan teksti mu kõige armsamatele sõpradele, hingeõdedele ja -vendadele, kes on loomulikult ülitundlikud.