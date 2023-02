Mis kell sina ärkad?

Juba siis, kui ma väike olin, meeldis mulle vara ärgata. Olen selline 100% tüüp: kui magan, siis üleni; kui ärkan, olen täielikult kohal. See päädis harjumusega, et kui ema mind hommikul äratama tuli, hüppasin kohe voodist välja. Ema jaoks oli see šokeeriv. Nii ta siis mind vaikse häälega äratama hiilis: „Ärka üles, kell on kuus, palun ära hüppa!“