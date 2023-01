Léa Seydoux teekond arglikust, eneseusuta ja depressiivsusele kalduvast teismelisest Bondi-tüdrukuks

Rahvusvaheline uudisteagentuur Associated Press märkis aastal 2022, mitmetele väljaannetele tuginedes, et Léa Seydoux on saanud üheks kesksemaks staariks Cannes’i filmifestivalil tulenevalt tema hinnatud staatusest Euroopa filmikunstis ja meeldejäävaist osatäitmistest Hollywoodis. Teda on pidevalt esile tõstetud kõrge näitlejameisterlikkuse eest, mis on toonud talle arvukaid rahvusvahelisi filmiauhindu, samuti viis Césari ja kaks BAFTA nominatsiooni, nende hulgas BAFTA „Tõusva tähe“ nominatsioon (2014). Rolli eest filmis „Adèle’i elu“ sai ta 2013. aastal Cannes’i filmifestivali Kuldse Palmioksa ning 2014. aastal rahvusvahelise pressi Prix Lumière auhinna parima näitlejanna kategoorias.