Romaan Coco Chanelist võtab luubi alla teise maailmasõja aegsed üleelamised. Coco, kes on selleks ajaks tunda saanud magusat kuulsust, peab sõja tõttu elu ümber hindama. Romaan põhineb hiljuti avalikuks tulnud dokumentidel elust natside okupeeritud Pariisis. Chanel elab Ritzi hotellis koos kõrgete Saksa ohvitseridega, vaadeldes läbi pitskardinate linna, mis on langenud sakslaste raudse rusika alla. Romaanist selgub, kui keeruline oli tegelikult moelegendi elu ning kui vastuoluline tema iseloom. Pamela Binnings Eweni „Pariisi kuninganna. Romaan Coco Chanelist“ kirjastuselt Pilgrim. Anu

Armunute päevaks

Kuigi südameasju on parem klaarida suusõnaliselt, on magus lugeda leegitsevaid läkitusi, mis kätkevad endas hävimatut lootust ja reedavad valgusekuma hingelabürindis. Armastuskirjade headeks näideteks on Eduard Vilde kirjad salaarmastusele, juuditar Rahelile („Minu põsk sinu põse vastu. Eduard Vilde kirjad Rahelile“, koostanud Kairi Tilga, 2015), Juhan Liivi kirjad Liisa Goldingule („Mu kallis Liisi“, koostaja Aarne Vinkel, 2000), F. Tuglase kirjad Marie Underile („Under ja Tuglas. Marie Underi ja Friedebert Tuglase kirjavahetus“, koostanud Rutt Hinrikus, 2006) ning Franz Kafka kirjad Felice’ile (ilmus eesti keeles 2020). Üksindust ületavad kirjad ei vaja lahtimuukimist, lähedusvajadus ja kirjameeste peen varjundirohkus väärib vaid austust. Eesti Naine

Arhitektuuri esteetika

Arhitektuurifotograafi Martin Siplase teine isikunäitus kiikab tellingute ja ehitusplatside võluvasse maailma. Peamotiiviks on linnaruumiline ajutisus: majad oma nõrkusmomentidel, tellinguisse ja kilesse pakituna. Ometi on just need üürikesed perioodid hoonete elukaares paljunäinud fotograafi pilgule palju köitvamad kui see, mis neist kookonitest ja sõrestikest hiljem koorub. Näitus „Talling“ Eesti arhitektuurimuuseumis Rotermanni Soolalaos 2. aprillini. Anu