KUULA | Suhtejutud eelmängust: mismõttes meestel on „soojenemiseks“ vähe aega vaja? Mõni nühib 45 minutit, aga lõppu ei paista!

Vastupidiseks näiteks said saatejuhid kirja naiselt, kelle sõnul on tal käsil uus ja põnev suhe ning ta on tajunud, et meesterahvas vajab vahekorra jooksul eelmänguks palju rohkem aega, kui tema eelmised partnerid. „Ma arvan, et nad võivad olla päris erineval lainel. Sa enne ütlesid, et on palju mehi, kes justkui ei vajavat aega eelmänguks, aga on ju ka palju selliseid naisi. Eelmänguks vaja minev aeg võib sõltuda inimese füsioloogiast, hetkeolekust, tunnetest ja millest tahes veel,“ mõtiskleb Risto. Tema kogemuse põhjal võivad seksuaaliha mõjutada paljud elus parasjagu toimuvad protsessid: kuidas sul tööl läheb, millised on suhted sõpradega, milline on majanduslik olukord jmt.