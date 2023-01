Riigi peaprokurör Andres Parmas: reeglid annavad juuras mänguväljaku, aga mida ja kuidas teha, selleks on vabadust palju

Ma arvan, et loomingulisust on igati palju. Elu on ju üldse palju teistmoodi, kui klišeelikult tunduda võib. Minu eesti keele õpetaja küsis kunagi, et: „Lapsed, kas te arvate, et eesti keel, mida te siin õpite, on mingisugune humanitaarala? Ei ole! See on väga reaalne värk ja siin tuleb mõelda ka nagu matemaatikas!“