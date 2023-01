KUULA | Sõltuvus sotsiaalmeediast – kas ülepaisutatud teema või tõsine probleem?

Mida nimetatakse sotsiaalmeediaks? Kuidas see alguse sai ja millised on levinumad kanalid, mida inimesed kasutavad? Mis on sotsiaalmeedias positiivset? Saates räägib Rasmus Sinivee, mis on teadlik tehnoloogia kasutamine. Ta toob välja, et digitehnoloogia on vaimse tervise seisukohalt alakasutatud ressurss. Kuidas sotsiaalmeedias nn tervislikult käituda?