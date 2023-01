„Ennast ei saa lõputult alla suruda!“

Eestlastel on kultuurigeen. Kultuur on siinkohal võib-olla ebatäpne…? Ma pean silmas loovust! Heaks näiteks on mu Võromaa sugulased – ükskõik kas on COVID või peied või midagi kolmandat, nemad tulevad ikka, nägu naerul, ja küsivad, et kas laulame kah?