KUULA | Suhtejutud: miks peetakse suure vanusevahega paaride puhul naist kohe „kullakaevajaks“?

Risto tõdes, et suure vanusevahe tõttu tekivad tihti stereotüüpsed arvamused. Näitena tõi ta paari, kus on väga noor naine ja vanem mees. „Tihtilugu peetakse naist „kullakaevajaks“. Tegelikult see nii aga ju ei ole,“ leidis Risto.

„Samuti on imelik see, kui näiteks meesterahvas läheb kallimast lahku ja leiab uue suhte endast noorema naisega, siis peetakse vajalikuks seda alati rõhutada. Keegi aga ju ei rõhuta, et „näed, tal on sama vana naine“,“ arutles Risto.