Ma pole nii vana, et ei võiks kanda... dekolteed!

Moedisainerid soovitavad naistele, kes on rahulolematud oma puusade ja jalgadega, kanda avaramat dekolteed. Kuid samas – üks lahti ununenud pluusinööp, ja rinnad võivad korraga muutuda liialt silmatorkavaks ning käiku minna teravad naljad. Näitlejanna ja iluduskuninganna Zsa Zsa Gabor ütles, et mehed hindavad naise sügavust ainult dekoltee järgi. Et see ei ole nii, peavad naised oma tarkusega tõestama.