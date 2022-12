53aastaselt emaks. „Kahtlesin, kas minu vanuses üksikule naisele lapsi antakse.“

Grete kahtles, kas tema vanuses üksikule naisele üldse lapsi antakse. „Mul oli hirm, et kes mind, üksikut inimest, ikka tahab!“ Õige pea selgus, et vanus pole laste kasvatamisel takistus.

Naisele selgitati, et peale lapsendamise võib ta hakata ka hoolduspere vanemaks, mis tähendab, et laps küll elab tema peres, aga seaduslik eestkostja on kohalik omavalitsus. Kuigi on olemas võimalus, et laps läheb sünniperre tagasi, juhtub seda harva ning hoolduspere vanemal võib õnnestuda laps lõpuks lapsendada.