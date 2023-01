Järjest sagedamini valmistan nostalgilisi toite, sest need on imehead! Näiteks sülti keedeti minu lapsepõlvekodus päris tihti. Ühest laarist sai 6–7 kausitäit, millest jagus kas suurele seltskonnale või enda perele mitmeks päevaks. Magusaks olid peamiselt pärmitainaküpsetised ja tarretised. Ehk on sinugi kapis vanaema serviis, mis ootab lauale sättimist koos hõrkude nostalgiaroogadega?