Mõtete mandala, 1928

Ehk siis, tagasi tulles, pea sajandivanune tekst, mis jätkub: „On tõsi, et suur Vene riik nõudis meilt vähem maksusid, ja on õigus, et eestlased venelaste hulgas olid otsitud töötegijad. Kui aga vaatame asja seisukohalt, mis kõrgem on mõne üksiku nuriseja isiklikkudest huvidest, siis peame asuma hoopis teisele seisukohale. Vaatleme, missuguse huviga tehakse tööd noortes asundustaludes, see on töö, mida tehakse omale, oma enese maa pääl. Vaatleme meie koolielu: kui enne mudilased pidid tuupima võõras keeles õppeaineid, ilma sellest aru saamata, õpivad meie praegused noored emakeeles, milles nad võivad kaasa mõelda ja aru saada asjadest, mis nad õpivad. Ja vabadus, vaba enesemääramine – terve maailma rahvad on püüdnud ja püüavad ikka vabaduse poole, meie võitsime selle kümne aasta eest.“