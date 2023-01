Täiskuu ja ämbliku jalad

See kõlaks nagu hea pealkiri õudusfilmile, aga ometi on see lugu kõige tavalisemast Eesti elust. Nimelt püstitas ühel päeval üks mu meeskolleeg küsimuse: „Miks naised niimoodi riietuvad?“ ja rääkis, kuidas kohtas tänaval noort jässakat tütarlast lillades sukkpükstes, liiga lühikeses miniseelikus, tanksaabastes ja nahktagis. Tema siira üllatuse taga oli mõte, et selline välimus ei tundu talle kui mehele atraktiivne. Ma vastasin talle: „Sa oled täiesti valesti aru saanud! Naised teevad seda teiste naiste pärast.“