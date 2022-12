KUULA | Suhtejuttude avalik salvestus: kuidas ma küll peale raju jõulupidu kolleegidele jälle otsa vaatan?

„Risto, see oli sinu väljamõeldud teema, et palun sõnasta see,“ alustas Heidit salvestusõhtut kelmikal toonil. Risto noogutas, kuid pidi täpsustama, et kuidas see teema lõpuks sõnastatud sai? „Me mõtlesime rääkida töökoha jõulupeo romaanidest? Kas töökoha jõulupidudel võib ka midagi äkilisemat juhtuda?“ kommenteeris Heidit ning sai Ristolt naerdes vastuse: „Jaa, lähme edasi!“