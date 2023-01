Seitse pilti Lembit Ulfsaki elust

2. „Ukuaru“. Kui Lembit Ulfsak valiti 2012. aastal Eesti sajandi filmitäheks, pidas žürii silmas ennekõike tema rolli filmis „Ukuaru“. Aksli mängimine langes näitleja jaoks heasse perioodi: ta oli äsja isaks saanud, õnnelikus abielus ja mänguline. Hiljem on ta öelnud, et Aksel meenutas teda ennast: lustlik, kerge ja tuleviku peale mitte eriti palju mõtlev. „Ukuaru“ filmi hindas Ulfsak kõrgelt ja tõdes, et kuna see rääkis eelkõige naiskarakterist, siis režissöör Leida Laius ei kippunud teda eriti juhendama.