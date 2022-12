EESTI NAISE 2022 TOP | Milline on n-ö mitmendal ringil keskealiste kohtingumaailm? Nelja suhteotsija avameelsed lood

Tiia (54), kes on kasutanud eri tutvumisportaale, suhtub nendesse skeptiliselt. „See on haigla!“ põrutab oma ea kohta nooruslikuma välimusega trendikas naine. Esmapilgul tundub, et võimalusi on palju, kuid reaalsus on midagi muud. Mis ei välista õnnelikke lugusid, millest siin-seal lugeda on. „Üks osa meestest on lihtsalt katkised ja teine n-ö kepimehed. Kui otsid ainult seksi, pole probleemi. Atraktiivsemad mehed on enamasti selle peal väljas.“