EESTI NAISE 2022 TOP | Paar ostis pulmaraha eest minihaagise, et seigelda oma väikeste lastega mööda Euroopat

„Ma olen mõelnud, et võiks ehitada reisihaagise,“ sosistas Kaur. Kujutagu Mari-Leen ette, kui tore on perega minna automatkale. Reisihaagise saaks teha endale sobivaks, panna katusele päikesepaneelidki! Ja vajalik summa on neil olemas, kui kasutada pulmaks saadud kingiraha. Kaur rääkis, Mari-Leen kuulas ja imestas: „Ma ei teadnudki, et nii pisikesi haagiseid tehakse!“ Kuid reisihaagis paistis põnev plaan ja poolihääli sündis teinegi: et järgmiseks suveks on Mirdil õde või vend.