EESTI NAISE 2022 TOP | Suhe emotsionaalselt kättesaamatu partneriga. Mis keerab inimese lukku? Millest on abi?

Me loodame küll avatust, aga paradoks on selles, et enamasti soovib üks partner rohkem või teistmoodi avatust kui teine – ja sealt tulevadki probleemid. Keeruline on olla näiteks sellises suhtes, kus üks pool kardab teise ootamatult tugevaid emotsioone, olgu see siis viha või üliemotsionaalsus.