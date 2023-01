See algas tal 20ndate lõpus: „Mäletan täpselt, kuidas mul klikk käis. Sõbrad tulid Austraaliast külla ja läksime koos Tehvandi suusahüppemäele. Nooremana olin seal korduvalt käinud ja vaatetornis kõlkunud, ilma et midagi oleks. Nüüd sõitsime üles, liftiuksed läksid lahti ja mul oli täielik paanika – võtsin seinast kinni ega suutnud sammugi astuda!“ Kust see tunne tulla võis? „Võib-olla on see seotud lapsevanemaks saamisega?“ pakub Piret. Enne Rica (9) sündi oli kõrgusehirm talle võõras.