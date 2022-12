EESTI NAISE HOROSKOOP 2023 | Kelle elus on uued algused? Kes peaks abielluma? Kes võiks riskida? Mida toob uus aasta sinu päikesemärgile?

Elu on nagu suur mäng. Mida sa ette võtad ja kuidas see õnnestub? Millesse sa usud ja keda kuulad? Millal lased elul loomulikult kulgeda ja millal hakkad iseennast veenma? Beatrice toob välja märgid, mis toovad edu ja armastust su ellu ning kuidas kaitsta end ebaõnne eest?